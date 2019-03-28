Diante Garrett sezonu kapadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında 30 Mart Cumartesi günü sahasında Türk Telekom´u konuk edecek olan TOFAŞ´ın dünkü antrenmanında üzücü bir sakatlık yaşandı. TOFAŞ Spor Salonu´nda gerçekleştirilen idmanda sakatlanan ABD´li oyuncu Diante Garrett´ın MR´ı çekildi. Çekilen MR sonucu Garrett´ın (sol ayak) aşil tendonunun koptuğu belirlenirken, bugün ameliyat olacak olan Garrett´ın sezonu kapattığı bildirildi.

Bu sezon takıma önemli katkılar sunan Garrett, 21 maçta görev alırken ortalama 32 dakikada 14.5 sayı, 6.2 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları tutturdu.