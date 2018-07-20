Hafızlık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik olarka 3 Temmuz 2018 tarihinde başlayan hafızlık sınavına katılanlar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, DİB hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EHYS hafızlık sonuçları açıklandı mı? İşte 2018 hafızlık sınavı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DİBS EHYS HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

3 Temmuz'da başlayan hafızlık sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 Temmuz hafızlık sınavı ile ilgili yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 24 Temmuz 2018 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebilecekler.

DİB HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK (EHYS)

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapıldı ve 70 puan alan aday başarılı sayılacak.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

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