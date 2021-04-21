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DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a "Brezilya ile iklim anlaşması imzalamayın" çağrısı

Leonardo DiCaprio, Jane Fonda ve Joaquin Phoenix’in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı ve oyuncu, ABD Başkanı Joe Biden’a mektup yazarak Brezilya ile iklim anlaşmasını imzalamamaya çağırdı.

DiCaprio ve Fonda dahil 35 sanatçıdan Biden'a
AA

Aralarında DiCaprio, Fonda ve Phoenix’in de olduğu 35 sanatçı, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro dahil 40 civarında devlet veya hükümet liderinin 22-23 Nisan’da bir araya geleceği iklim temalı çevrim içi Liderler Zirvesi öncesinde Biden yönetimine mektup yazdı.

Mektupta, ABD’nin Bolsonaro ile yapacağı muhtemel bir iklim anlaşmasından endişe duyan Brezilya halkı ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten sanatçılar, Biden yönetimini "Brezilya halkının sesini duymaya ve bu ülke ile herhangi bir anlaşma yapmamaya" çağırdı.

Mektupta "Amazon'a, iklimimize ve insan haklarına yönelik tehditlere ilişkin alınması gereken acil önlemler konusunda endişelerinizi paylaşıyoruz. Ancak Bolsonaro ile bir anlaşma çözüm değil." ifadesini kullanan ünlüler, Bolsonaro'yu insan haklarını ihlal etmek ve ülkedeki ormanlara zarar vermekle itham etti.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, şubat ayında yaptığı açıklamada Amazon’un korunması için ABD’den finansal destek arayışında olduklarını dile getirmişti.

Salles, 14 Nisan’da ise Batı’lı ülkelerden ülkedeki ormansızlaşma sorunun bir yılda yüzde 30-40 civarında azaltılması için 1 milyar dolar tutarında yardım talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

ABD’nin Brasilia Büyükelçisi Todd Chapman aynı gün Brezilya ile ikili ilişkilerde çevrenin en acil konu olduğunu ve düzenlenecek iklim zirvesinde ele alınacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

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