Dick Van Dyke Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde tarihe geçti

Dick Van Dyk, ikonik komedi dizisi 'The Dick Van Dyke Show' ve 'Van Dyke and Company' adlı şovuyla beş kez Emmy Ödülü kazandı. Ayrıca Tony Ödülü ve Grammy'si de olan ünlü oyuncunun 'EGOT' ünvanını alabilmesi için bir tek Oscar'ı eksik. EGOT; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor ve televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir ünvan.