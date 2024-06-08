Dick Van Dyke Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde tarihe geçti
Dick Van Dyke Gündüz Kuşağı Emmy Ödülü'nü kazanan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti
Dick Van Dyke, Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde tarihe geçti. Ünlü oyuncu, Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde ödül kazanan en yaşlı kişi oldu.
Dyke, 'Days of Our Lives' dizisindeki Mystery Man/Timothy Robicheaux karakterini canlandırdığı dört bölümlük performansıyla Gündüz Drama Dizisinde En İyi Konuk Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
98 yaşındaki Dyke, şimdiye kadarki en yaşlı adaydı, aynı zamanda şimdiye kadarki en yaşlı kazanan oldu.
'Mary Poppins', 'Müzede Bir Gece', 'Murder 101' adlı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, 'Days of Our Lives' dizisinde, Drake Hogestyn'in karakteri John Black'in uzun süredir kayıp olan babası olarak ortaya çıktı.
Dick Van Dyk, ikonik komedi dizisi 'The Dick Van Dyke Show' ve 'Van Dyke and Company' adlı şovuyla beş kez Emmy Ödülü kazandı. Ayrıca Tony Ödülü ve Grammy'si de olan ünlü oyuncunun 'EGOT' ünvanını alabilmesi için bir tek Oscar'ı eksik. EGOT; Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor ve televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir ünvan.
Gündüz Kuşağı Emmy Ödülleri'nde Dyke, en yaşlı kazanan ünvanını elinde tutarken; yapımcı Norman Lear, 2022'de Primetime Emmy Ödülleri adaylığını aldığında 100 yaşındaydı ve ertesi yıl hayatını kaybetti.