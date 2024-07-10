Dicle Baraj Gölü'nde mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da Dicle Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 11 kişilik aile ekiplerce kurtarıldı
Giriş: 10.07.2024 - 22:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:41
Dicle Baraj Gölü'nün Yenişehir ilçesi mevkisinde piknik yapan aynı aileden 11 kişi, su seviyesinin yükseldiği alanda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler mahsur kalan 11 kişiyi botla kurtardı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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