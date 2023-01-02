Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Dicle Nehri'ne düşen Ahmet Taşar'ın cansız bedeni bulundu

Şırnak'ta dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen 48 yaşındaki Ahmet Taşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dicle Nehri'ne düşen Ahmet Taşar'ın cansız bedeni bulundu
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen Ahmet Taşar'ın (48), kaybolduğu yerin 100 metre ilerisinde cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam Damlarca köyü kırsalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla Dicle Nehri kenarına piknik yapmaya giden Ahmet Taşar, ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek suya düştü. Taşar'ın arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bitlis'ten gelen polis su altı arama ekipleri ile Diyarbakır'dan gelen AFAD ekiplerinin de çalışmasıyla Taşar'ın, kaybolduğu yerin 100 metre ilerisinde cesedine ulaşıldı. Ahmet Taşar'ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yabancı uyrukluları gasp eden İranlı'ya kelepçe!
GÜNDEM Yabancı uyrukluları gasp eden İranlı'ya kelepçe!
Son dakika: 7. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu! 7. Yargı Paketi'nde neler var?
GÜNDEM 7. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu!
Dul ve yetim aylığı 2023 | Asgari ücret zammı ile 2023 dul ve yetim aylığı, maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim aylığı zammı açıklandı mı?
GÜNDEM Asgari ücret zammı ile dul ve yetim aylığı...
Hemşire maaşları zamlanıyor! Hemşire maaşları 2023 için geri sayım başladı
GÜNDEM Hemşire maaşları için geri sayım
Son dakika haberler: Sevgililerin direksiyondaki şakası genç kızı öldürdü!
GÜNDEM Sevgililerin direksiyondaki şakası genç kızı öldürdü!
Hatay TOKİ kura çekimi canlı yayın izle | 2 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları
Adana'da gaspçı, kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar dövdü! - Güncel haberler
GÜNDEM Gaspçı, kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar ...
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK | EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? 3600 prim günü EYT kısmi emeklilik kapsamında mı?
GÜNDEM 3600 günden EYT emeklilik detayları
Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve komutanlar dünyanın ilk SİHA gemisinde
GÜNDEM Bakan Akar ve komutanlar dünyanın ilk SİHA gemisinde
İMAM MAAŞI 2023 | En yüksek ve en düşük imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İmam maaşlarına zam yapıldı mı?
GÜNDEM En yüksek ve en düşük imam maaşları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.