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Dicle’de kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD, UMKE, su altı arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı bölgede hassas burunlu köpekler de dağ taş demeden küçük Miraç’ı arıyor

Miraç Çiçek
İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle’ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu.

Miraç’ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç’ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi.

HER YERDE MİRAÇ'I ARIYORLAR

Kısa sürede bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Farklı bölgelere yönelen ekipler, dağ taş demeden Miraç’ı aramaya başladı. Bu arada küçük çocuğun giysilerinin koklatıldığı hassas burunlu jandarma köpekleri de bölgeye sevk edildi. Hassas burunlu köpekler de Miraç’tan bir iz bulabilmek için dağlık alana yönlendirildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlatılan çalışmalara köylüler de destek verdi. Miraç’ın yakınları ve çevredeki vatandaşlar da gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldı. Arama kurtarma ekiplerinin Miraç’ı bulmak için başlattığı çalışmalar dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

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