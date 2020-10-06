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Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME stüdyosunda duygusal anlar yaşandı. 2 Ocak 2019 yılında Kütahya Gediz’de bıçaklanarak öldürülen Süleyman Yıldırım cinayetinin konuşulduğu programda kızı Çiğdem Gürbüz stüdyo konuğuydu.

"BABAM BENİMLE OTURURDU KONUŞURDU, ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"



Konuşmasına devam eden başarılı sunucu, “Babam benimle otururdu konuşurdu, ben onu çok özlüyorum...” ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşayan başarılı sunucu gözyaşlarına hakim olamadı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'IN BABA HASRETİ EKRANLARA BÖYLE YANSIDI