Didem Arslan Yılmaz, 14 yaşındaki Rojbin'i buldu!

24 Ocak’tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Rojbin’in annesi Mevlüde Elif D., Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

Elif Hanım, kızının sosyal medyada bulduğu bir dönercide garson olarak işe başladığını söylemiş, iş arkadaşlarının kızını alıkoyduğunu iddia etmişti.

Vazgeçme ekibi, genç kızın kaçtığı yere gitti. Rojbin’i aldı ve stüdyoya getirdi. Anne ve kızın buluşması anında stüdyoda heyecanlı dakikalar yaşandı. Genç kız annesi ve üvey babasına suçlamalarda bulundu.

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Kendisinin şiddet gördüğünü, evde huzursuz olduğunu, bir kadının yanında olduğunu söyledi. Evden tek kaçma sebebinin üvey babası olduğunu iddia etti. Rojbin yıllar sonra öz babasıyla telefonda konuştu.