Kayıp Cansu'yu Didem Arslan Yılmaz buldu

Şahinde C., 13 yaşındaki kızı Cansu C.’nin İstanbul Esenler’deki evlerinden dün sabah saat 06.45’te “okula gidiyorum” diyerek çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.





Şahinde, kızı Cansu’nun sosyal medya üzerinden Aydın (17) isminde bir kişiyle tanıştığını ve sevgilisi olarak tanıttığını ifade etti. Canlı yayına gelen telefon ihbarları anneyi şaşkına çevirdi. İhbarlar, Aydın isimli kişinin küçük yaştaki kızlarla beraber olduğu ve yasaklı madde kullandığı yönündeydi.