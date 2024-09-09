Didem Arslan Yılmaz'dan Narin cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia!

Diyarbakır’da kaybolan ve 19 gündür kendisine dair en ufak bir iz bile aranan Narin bulundu. Didem Arslan Yılmaz, Narin’in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Narin’in görmemesi gereken bir şey gördüğünü söyledi.

NARİN NE GÖRDÜ?

Cinayetin gerçek sebebini canlı yayında açıklayan Didem Arslan Yılmaz amcanın ifadesini okurken şu açıklamayı yaptı; “Haber kaynağımdan öğrendim. Çok da güvenilir. Anne ile amca arasında aldığım bilgiye göre bir ilişki var. Narin eve girdiğinde annesi ve amcasını uygunsuz bir şekilde görüyor.” ifadelerini kullandı.