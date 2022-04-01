Didem Arslan Yılmaz, kaçak aşıkları iki günde buldu

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Büşra 9 Mart’ta ansızın sır oldu. Annesi Feride ve ablası Türkan Dinçol stüdyoya geldi. 15 yaşındaki Büşra’yı eski komşuları Mustafa Kaya’nın kaçırdığını iddia etti.



KENDİSİ İÇİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Daha önce Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de yüzüne kezzap atan kocası ile yüzleşen ve çocuklarına kavuşan Türkan’ın suçlamaları sertleşti. Evli komşunun 15 yaşındaki kardeşini kendisi için kaçırdığını söyledi.

SERT İDDİALAR!

Kaçak aşıklar stüdyoya geldi. Annesi ve ablası Büşra’ya kavuştu. Gerçekler ortaya çıktı. Büşra, “Annem beni para karşılığında evlendiriyor.” dedi, ailesine dönmek istemediğini ve suçlanan komşunun oğlu Baki’yi sevdiğini söyledi. Anne Feride hakkındaki iddialar sertleşti.







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