Didem Arslan Yılmaz kayıpları bulmaya devam ediyor!

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, sıcak gelişme yaşandı. Kayıp Dicle konusunda gelen flaş gelişme büyük bir sevinç yarattı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ KAYIPLARI BULMAYA DEVAM EDİYOR!

Didem Arslan Yılmaz, anne Fatma F. kızı Dicle’nin bulunduğunun haberini verince stüdyoda sevinç çığlıkları yükseldi.

16 yaşındaki Dicle, Mersin’de bulunurken; Dicle, annesini de babasını da istemediğini söyledi.

ARZU ALTINLARI ÇALDI MI?

2 MİLYONLUK ALTINLAR NEREDE?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de kayınvalide Meryem ve gelini Arzu’nun yüzleşmesi bir kez daha damga vurdu. Bu kez stüdyoda Meryem’in oğlu, İsmail de vardı.

ARZU ÇETE ÜYESİ Mİ?

Arzu’yu soru bombardımanına tutan Didem Arslan Yılmaz aldığı cevaplar karşısında sinirlerine hakim olamadı. Yanında çocuğuyla birlikte Nuri’yle buluşmaya gittiği ihbarı büyük tepki çekti. Arzu’nun rahat tavırları kayınvalide Meryem’i de çıldırttı.