Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

"Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME" 15 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 15.00'te Show TV'de!

"Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME" geri dönüyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir diyerek iki başarılı sezonu geride bırakan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", 3. sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi yeniden izleyiciyle buluşuyor.

"Mücadeleye giden yolda asla yalnız değilsiniz!" diyen Didem Arslan Yılmaz, yeni sezonda da gerçek hayat hikayeleriyle, birbirinden heyecanlı, birbirinden şaşırtıcı konularla karşınızda olacak; dopdolu içeriğiyle izleyenlerin nefesini kesecek.

Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, gerçekleri ortaya çıkarmaya ve dertlere deva olmaya devam edecek.

"Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", yeni sezonuyla 15 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00'te Show TV'de!