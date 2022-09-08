Şeyda Nur bulundu 0:00 / 0:00

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Didem Arslan Yılmaz gözü yaşlı annenin yardım çığlığına kayıtsız kalamadı. Yaptığı araştırmalar sonucu dünkü yayından sonra 45 gündür kayıp Şeyda Nur’un, Zeynel ve aileyle birlikte bir evde saklandığı tespit edildi.

Olay yerine giden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube ekipleri tarafınca Zeynel ve ailesi gözaltına alındı. Şeyda Nur’un reşit olmasını bekleyen Zeynel ve ailesinin düğün hazırlıkları içerisinde olduğu iddia edildi. Şeyda Nur, bulunduktan sonra ailesine geri dönmek istemediğini belirtince, psikolog ve ekipler tarafından yurda yerleştirildi. Öte yandan mutluluk gözyaşları döken anne Hüsne ve baba Bayram, Didem Arslan Yılmaz ve ekibine teşekkürlerini iletti.