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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de anne ile kayıp kızı yüzleşti

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de anne ile kayıp kızı yüzleşti

        Show TV'nin hafta içi her gün saat 15.00'te yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Sinop'tan gelen anne Emine Kalkan'ı 21 yaşındaki kızı Yağmur ile buluşturdu. Stüdyoya geldiği andan itibaren annesiyle temasa geçmek istemeyen Yağmur, yüzleşmeyi sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 21:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:23
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        Yağmur’un ismini vermek istemeyen sevgilisi stüdyoda görüntü de vermedi, yayına sesli olarak katıldı.

        Emine Kalkan, Yağmur’un çocuğunun babası olduğunu söylediği sevgilisini tanımadığını söyledi, sevgilisi ise aksini iddia etti. Anne Emine torunu için DNA testi istedi. Sevgilinin iddiaları ve söyledikleri ile anne Emine Kalkan canlı yayında ortalığı adeta birbirine kattı.

        Yağmur, sevgilisi ile evlenip şehri terk edeceğini, kızına sahip çıkacağını söyledi.

        Yağmur ve annesinin kararı bir sonraki canlı yayında ekranlara gelecek.

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        #didem arslan yılmaz
        #Emine Kalkan
        #haberler
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