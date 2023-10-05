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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir kavuşma daha gerçekleşti

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir kavuşma daha gerçekleşti

        Show TV'nin soluksuz izlenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'te ekranlara gelmeye devam ediyor. Bartın'dan gelen anne Ayşe ve baba Ruhi Seçmen, 38 yaşındaki kızları Rüveyda Atar'a kavuşmak için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine başvurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 20:37 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:37
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bir kavuşma daha
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        Show TV’nin soluksuz izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te ekranlara gelmeye devam ediyor.

        Bartın’dan gelen anne Ayşe ve baba Ruhi Seçmen, 38 yaşındaki kızları Rüveyda Atar’a kavuşmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine başvurdu.

        Kızlarının 23 yıllık evliliğinde kayınvalidesinden eziyet gördüğünü ve kızlarını hiç göremediklerini söyleyen aile uzun süre sonra Rüveyda’ya canlı yayında stüdyoda kavuştu. Annesi Rüveyda’ya sarıldığı anda gözyaşlarına hakim olamadı.

        22 Eylül günü 3,5 yaşındaki oğlu ile evden giden Rüveyda, stüdyoya geldi. 15 yaşında çocuk gelin olarak evlenen genç kadın, annesi ve babasına kırgın olduğunu söyledi. Bartın’daki kayınvalidesi Öznur Hanım’la canlı yayında yüzleşen Rüveyda, 23 yıllık evliliğinde yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. Kayınvalide Öznur tüm suçlamaları reddetti. Gelinine hiçbir baskı ya da şiddette bulunmadığını iddia etti. Rüveyda’yı ailesiyle görüştürmemesinin de yalan olduğunu, Rüveyda’nın kendi isteğiyle gitmediğini söyledi.

        Rüveyda’nın yüzleşmesi; Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de devam edecek…

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        #didem arslan yılmaz
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