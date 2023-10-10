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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de büyük yüzleşme

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de büyük yüzleşme

        Show TV'nin hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye 76 yaşındaki Şükrü Çınar, İstanbul Üsküdar'dan başvurdu. 47 yaşındaki Elif'in haftada bir gün yanına gelip, sevgili hayatı yaşadıklarını iddia eden Şükrü Amca, "Evlenme vaadiyle beni kandırdı, eski eşimin altınlarını çaldı, evden yorgan, tabak, bardak götürdü." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 21:19 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:19
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de büyük yüzleşme
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        Kendisinden 29 yaş küçük olan sevgilisi Elif'in, kendisiyle evlenmek istediğini defalarca söylediğini iddia etti. Günlerce stüdyodan Elif'e yüzleşmek istediği için seslenen Şükrü Amca, sonunda Elif'i karşısında gördü. Elif öfkeden çılgına dönmüş bir halde yayına bağlandı. Küfür ve hakaret içeren söylemleri nedeniyle Elif'in sözlerinin çoğu yayına yansıyamadı.

        Şükrü Amca Elif'le evini temizletmek için değil, evlenmek için tanıştığını, evli olduğunu bilmediğini söylese de; Elif kendisinin evli olduğunu bildiğini, iki haftada bir evine temizlik için gittiğini ve 500 lira para aldığını söyledi. Şükrü Amca'nın evinde kalmadığını ve onun evinden hiçbir eşya ya da altın götürmediğini, o eşyaları Şükrü Amca'nın kendisinin verdiğini söyledi. 4-5 ay sonra Şükrü Amca'nın duygusal ilgisini fark ettiğini, daha sonra kendisini engellediğini söyledi. Şükrü ve Elif'in yanak yanağa olan fotoğrafına da 'montaj' dedi.

        "Dolandırıldım" diyen Şükrü Çınar'ın hikayesi ekranlara gelmeye devam edecek.

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