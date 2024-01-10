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        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de evlilik çetesi iddiası!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de evlilik çetesi iddiası!

        Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye, kızının evlilik vaadiyle 400 bin TL dolandırıldığını söyleyen anne Nezahat damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 10.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:19
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de evlilik çetesi iddiası!
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        2 çocuk annesi Nezahat Kuru, 2 yıl önce eşi Ziya Kuru’nun yaptığı bir trafik kazası sonucu tanıştıkları Taner Yapar’ın hayatlarını mahvettiğini iddiasıyla Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

        Taner’in kaza sigortalarını yaptığını, bu vesileyle tanıştıklarını anlatan Nezahat Hanım, geçen zamanda ailecek görüştüklerini, Taner ve karısı İlkay ile ahbap olduklarını belirtti. Kızı Atiye’nin daha önce boşandığını ve 2 çocuğu olduğunu kaydeden Nezahat Hanım; Taner’in, kızını boşanma aşamasındaki kardeşi Tarık ile evlenmesi için ikna ettiğini ve düğün masrafları adı altında bankadan 400 bin TL çekip, 140 binini aldığını söyledi. Kızı Atiye’nin, Tarık ile kredi çektiği gün ilk kez yüz yüze tanıştığını ifade eden Nezahat, Taner ve karısı İlkay’ın evlilik çetesi olduğunu iddia etti.

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        Suçlanan karı-koca canlı yayına bağlandı, onlar da Nezahat’i suçladı. İlkay, Nezahat’in sabıkası olduğunu belirtti, söylediklerini yalanladı. Asıl dolandırılanın Tarık olduğunu ileri sürdü. İlkay, Atiye’nin annesinin baskısına maruz kaldığını ve annesinden kaçmak için evlerine geldiğini anlattı, Tarık’tan 10 bin TL aldığını iddia etti. Suçlamayı kabul etmeyen Nezahat Hanım ise İlkay ve Taner'in kızını kandırdığını ama kızını ikna edemediğini belirtti.

        Tarık ve Atiye’yi asıl evlendirmek isteyenin Nezahat Hanım olduğunu iddia eden İlkay “Delillerimle geleceğim!” dedi.

        Nezahat ve suçladığı Taner ile eşi İlkay’ın büyük yüzleşmesi Show TV ekranlarında devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

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