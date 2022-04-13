Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de iki büyük kavuşma

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15 yaşındaki kayıp Serap, Torbalı’da bulundu. Ablası Esra ile stüdyoya geldi. İki kardeş, Serap’ın evden kaçması ile ilgili annesini Emine Halastar’ı suçladı. Serap’ın açıklamaları herkesin yüreğini sızlattı, “Annem bana hiç sevgi göstermedi, hayatımda 3 kez sarıldı.” dedi. Anne Emine, kızının evden kaçması ile ilgili kızının sevgilisi 21 yaşındaki Tuğberk Eker’i suçlamaya devam etti.

Eşi Emine’nin onu evlendiği yıldan beri aldattığını söyledi. Annesi Ayşe Öksüz, oğlunu ikna etmeye çalıştı. Suçlanan gelin Emine Öksüz canlı yayına bağlandı, iddiaları reddetti.