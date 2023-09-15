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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün ölümünün sır perdesi aralanıyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün ölümünün sır perdesi aralanıyor

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 29 Nisan'da Manisa Kınık'daki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür'ün ölümünün sebebi araştırılıyor. İsmail'in sevgilisi Seher'in olay günü ilk aradığı isim Faruk'un sözlerindeki çelişkiler kafaları karıştırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 15.09.2023 - 22:57
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        İsmail Kür'ün ölümünde sır perdesi aralanıyor
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        İsmail ve Seher’in olay günü ormanlık alana gidene kadar olan yolculuğu canlandırma olarak ekranlara geldi.

        İsmail’in öldüğü gün üzerinden çıkan yüklü miktardaki para ve İsmail’in arabası incelendi. Faruk ve İsmail’in bankaya girdiği görüntüler Seher’e sorulduğunda kendisi de şaşkınlığa uğradığını söyledi.

        Olay adam Faruk’un canlı yayınlara bağlandığı günden bu yana ifadelerindeki çelişkiler kafalarda soru işareti oluşturdu.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Faruk’un izini sürdü ancak Selendi ilçesinin hiçbir yerinde izine rastlanmadı.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çok merak edilen İsmail Kür’ün neden ve nasıl öldüğü araştırılmaya devam ediyor.

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