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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de "Sahte gelin" çetesi deşifre oldu

Show TV’de hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin dört gündür ele aldığı ‘sahte gelin’ çetesi hakkında büyük gelişme yaşandı. 31 Ekim’de Didem Arslan Yılmaz’dan yardım isteyen Mehmet Ciro (27), evlenmek isterken Eda isimli bir kadın tarafından 100 bin TL dolandırıldığını iddia etti. Bu iddialar üzerine sahte gelin çetesinin diğer mağdurları da programa ulaştı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de
Türkiye sahte gelin çetesini konuşuyor!
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Sahte gelin çetesinin dayısı olduğu iddia edilen, kod adı şahin olan Resul canlı yayına katılarak tüm gerçekleri deşifre etti. 81 ilde 300 üye ile damat adaylarını nasıl seçtiklerini, sahipsiz kızları sahte gelin adayı olmaya nasıl ikna ettiklerini ve alınan paraların çete lideri Abdullah ve Celal’e nasıl aktarıldığını bir bir anlattı. Sahte dayı Resul, çete lideri Abdullah’ın dolandırılan kişilerden beş kilogram altın topladığını ifade etti.

CANLI YAYINA SAHTE GELİN OLAN KARISI HİLAL İLE KATILDI!

Sahte dayı Resul, sonradan evlendiği Hilal’in de çetede sahte gelin olduğunu belirtti. Öte yandan Hilal ise toplamda 7-8 kere sahte gelin olduğunu ve damat adaylarını dolandırdıklarını itiraf etti. Sahte dayı Resul, çete lideri Abdullah’ın şu anda başka insanları dolandırmaya devam ettiğini söyledi.

Olaylara dair tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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