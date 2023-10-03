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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şerife ve Rafet çiftinin nikahı ile ilgili şok gelişme yaşandı

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şerife ve Rafet çiftinin nikahı ile ilgili şok gelişme yaşandı

        Show TV'nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Şerife ve 70 yaşındaki kocası Rafet'in evliliği konuşulmaya devam ediyor. İlk günden bu yana kocasından boşanmak istediğini söyleyen Şerife, bu kez şok bir gerçekle karşı karşıya geldi. Kocasının kendisine olan ev, araba ve altın vaatlerini yerine getirmesini isteyen Şerife son olarak, "Arabanın yarı ücretini versin yeter" demişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 20:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:30
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok gelişme
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        Rafet, Şerife’nin taleplerini kabul etmediğini söylerken, kendisine hiçbir ödeme yapmayacağında da ısrarlıydı.

        Canlı yayında 14 Şubat’ta kıyılan nikah videolarını yeniden izleyen çift, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin dikkati sayesinde şok bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Nikah sırasında memurun, Şerife’ye “Rafet Sevinç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna; Şerife’nin “evet” yerine, “kabul ediyorum” cevabını verdiği görüldü. Stüdyodaki avukatımız Tunca Toker, bu cevabın nikahın gerçekleşmesi için yeterli olmadığını söyledi ve “evliliğin geçersiz sayılabileceği”ne dikkat çekti. İkili, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durumun Rafet Bey’in lehine olduğunu söyleyen Şerife, bundan sonra ne olacağını merak etti. Çiftin boşanma davası yerine, nikah akdinin iptali davası açması gerektiğinin bilgisi verdi.

        Sevinç çifti bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.

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        #didem arslan yılmaz
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