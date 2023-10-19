Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de sır ölümü çözecek bir itiraf geldi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Manisalı İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle ilgili haftalardır stüdyoda olan Seher bir itirafta daha bulundu

Show TV’de canlı yayınla ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün İsmail Kür’ün şüpheli ölümüyle ilgili Seher dikkat çeken bir itirafta bulundu. Üzerindeki kanlı kıyafetlerin sırrını ilk kez açıklayan Seher, İsmail’in kanayan kafasına kıyafetiyle tampon yaptığını söyledi!

KAFASINA TAŞ ATTIĞINI SÖYLEDİ

Programa katıldığı günden bugüne "İsmail’i öldürmek istemedim" cümlesi ile korkuyla olay günü ormanda yaşadıklarını anlatan Seher, üzerindeki kanlı kıyafetlerin gizemini bir türlü açıklamıyordu. Son olarak dünkü programda ilk kez İsmail'in kafasına taş attığını ve onu yaraladığını söyledi.

BİR KİLİT DAHA AÇILMIŞ OLDU

Kıyafetindeki fazla miktardaki kanın İsmail’i bıçakladığı için ona ait olduğu ifadelerini kullansa da İsmail’in otopsi raporunda bıçaklanma emaresi olmaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Seher bugün o soru işaretlerine ilk kez açıklık getirdi. Attığı taşın büyük olduğunu, İsmail'in kafasına isabet ettiğini, kafası çok kanadığı için üzerindeki kıyafeti çıkarıp onunla tampon yaptığını söyledi. Sözleriyle olay yaratan Seher, İsmail’in ölümüyle ilgili bir kilidi daha açmış oldu.