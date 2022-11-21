Batuhan Bostancı kimdir, neden vefat etti?

En son 31 Aralık 2009 yılında Muğla’ya gittikten sonra ortalardan kaybolan ve Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli kayıptan cinayet soruşturmasına dönüşen dosyada canlı yayın sırasında şok bir iddia ortaya atıldı.



Bayram Tosun’u son gören Muğla’daki arkadaşı Veysel Turhan ilk kez stüdyoya geldi ve o gün olanları anlattı. Yayın sırasında gelen ihbar telefonunda cinayet iddiası ortaya atıldı.

Yayına bağlanan Veysel Turhan’ın kız kardeşi, Veysel'in kendisine cinayeti itiraf ettiğini ileri sürdü.