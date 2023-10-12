Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüzleşme devam ediyor Show TV'de hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Bartın'da evinden kaçan Rüveyda bulunduktan sonra, stüdyoda 23 yıllık kabus dolu evliliğini anlatıyor, izleyenler kulaklarına inanamıyor.

Dün yapılan izleyici anketinde %94 Rüveyda, %6 kayınvalide Öznur haklı çıktı.

“Kaynanam bana cehennemi yaşattı” diyen Rüveyda, annesi Ayşe Hanım’la birlikte, kayınvalidesi Öznur’la karşı karşıya geldi. Kayınvalidesi, “Gelinimi sevdim” dedi, Rüveyda ise “Bana bir kez ‘kızım’ demedin. Siz beni sevseydiniz ben de sizi severdim” cevabını verdi.

KENDİSİNİN ZORLA EVLENDİRİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Rüveyda, kayınvalidesinin zamanında oğlu Çetin’le evlendirecek kız bulamadıklarını, başlık parasıyla 15 yaşında kendisinin zorla evlendirildiğini söyledi.

Kocası Çetin ise stüdyoda bunun doğru olmadığını, “Karım evden gitmeseydi kendisini sevmeye devam ederdim” dedi.

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BARTIN'DA BOŞANACAĞINI AÇIKLADI

Kayınvalide Öznur torununu almak istediğini, Çetin ise burada değil Bartın’da boşanacağını açıkladı.

Çetin ve Rüveyda’nın mutlu ve el ele fotoğrafı da yayınlandı. Rüveyda o fotoğrafı kendisinin çektiğini ve kocasıyla hiç resmi olmadığını söyledi.

Öte yandan annesinin; evden birlikte gittiği 3,5 yaşındaki oğlu Efe de babasıyla kavuştu. O görüntülerde Çetin oğluna sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Babaanne Öznur’un “Annen seni kaçırdı” ifadesi ise dikkat çekti. Aile, Didem Arslan Yılmaz’ın çocuğun psikolojisi için doğru olmadığı uyarısına aldırış etmedi. Rüveyda “Ben nerede kalırsam çocuğum orada kalacak” dese de, babaannesi kendisinin Efe’ye bakacağını söyledi.

İKİ TARAF DA AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BEYAN ETTİ

Programın sonunda iki taraf da ayrılmak istediğini beyan etti. Didem Arslan Yılmaz yarın gerekli işlemleri başlatacaklarını söyledi.