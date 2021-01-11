HABERTURK.COM

Türkiye’nin konuştuğu olayda evlilik mağdurları artmaya devam ediyor. Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında Dilek Köse, 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun’un evlenme vaadiyle insanları dolandırdığını söylemişti. Canlı yayında konuşan anne Dilek Köse, “Kızımın suçu varsa cezalandırılsın.

En azından devletin himayesinde olur. Bana da her yerden telefon gelmez.” dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen sahte gelin Melisay, “Ben seni istemiyorum. Ben seni annem olarak görmüyorum. Yeter, ne yapmaya çalışıyorsun sen?” diyerek canlı yayında sinir krizi geçirdi. Stüdyoda tansiyon yükselirken, Didem Arslan Yılmaz araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.







SAHTE GELİN, CANLI YAYINDA DOLANDIRILAN AİLELER İLE YÜZLEŞTİ



Sahte gelin davasında sular durulmuyor. Evlilik çetesine katıldığı ve insanları dolandırdığı söylenen Melisay, dolandırılan aileler ile canlı yayında yüzleşti. Tansiyonun bir an olsun düşmediği yayında Sivas’tan gelen Sefa Ünal, Melisay’ın geçen sene kendisini de evlenme vaadiyle dolandırdığını söyledi. Aracı vasıtasıyla Ağrı’ya gittiklerini, orada kızı gördüğünü ve evlenmeye karar verdiklerini söyleyen Ünsal, “Bize kendisini Melek Demir olarak tanıttı. Ailesine 20 bin TL başlık parası verdik. Altın, eşya aldık. Bizimle 3 gece 4 gün kaldı. Bizden daha fazla altın isteyince kuşkulandık. Jandarmaya şikayet ettik.” dedi. Canlı yayında sahte gelin Melisay ise Sefa’yı tanımadığını söyledi.



"BENİ DE 70 BİN LİRA DOLANDIRDI"



Dolandırılan aileler hızla artmaya devam ediyor. Canlı yayına telefonla bağlanan Emrullah Bey ise Melisay ile 2019 yılının Ağustos ayında aracı vasıtasıyla tanıştıklarını ve kendisini de 70 bin lira dolandırdığını söyledi. Beraber çekildikleri fotoğrafların yayında gösterilmesi sonrasında sahte gelin Melisay suskunluğunu korudu. Bu olanlara dayanamayan Melisay’ın annesi Dilek Köse yayında fenalık geçirdi.





MELİSAY'IN ÖFKE PATLAMASI

MELİSAY'IN ANNESİ CANLI YAYINDA FENALAŞTI