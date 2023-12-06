Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kaybolan Zahide bulundu

Gaziantep’te kaybolan Zahide, 17 yaşında kaçarak Mehmet ile dini nikah kıydı. İlişkisinde anlaşmazlıklar yaşayan Zahide, ailesinin evine döndü ve orada doğum yaptı. Tüm yaşadığı zorluklara rağmen şu anda 1,5 yaşında olan kızı Almila’yı ailesine bırakarak Mehmet’in yanına dönen Zahide’nin babası Mehmet Ali Ağırman, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu. Baba Mehmet, 19 yaşındaki kızının bulunmasını ve Mehmet’ten kurtulup, çocuğuna bakmasını istedi.

ÇOCUĞUNU AİLESİNE BIRAKIP KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Vazgeçme ekibi Gaziantep’te Zahide’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan Zahide, üç gün önce Mehmet’in kendisi ile yeniden yuva kurma vaadine inandığını ve ona güvenerek çocuğunu ailesine bırakıp kaçtığını söyledi. Zahide’nin dini nikahlı eşinin annesi ise Zahide’yi yalanladı. Zahide’nin iyi bir gelin olmadığını, sürekli evden kaçtığını, oğlu Mehmet’i aldattığını, oğluna şiddet uyguladığını hatta torunu Almila’nın oğlundan olup olmadığını bilmediğini, kimin çocuğu olduğunun şüpheli olduğunu iddia etti.

RESMİ NİKAH VAADİNDE BULUNUP KAYIPLARA KARIŞTI

Zahide’nin sevgilisi Mehmet ise Zahide’yi istemediğini, sürekli kendisini başka erkeklerle aldattığını ve etrafa çok miktarda borçlandığını söyledi. Zahide, Mehmet’in kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını, hayatını mahvettiğini iddia etti. Mehmet’in kendisine resmi nikah vaadinde bulunup sonrasında otogarda bıraktığını ve kendisini terk ettiğini söyledi.

Mehmet, Zahide’nin iddialarını yalanladı. Kendisinden 100 bin lira istediğini, sürekli pahalı istekleri olduğunu ve kızının doğumundan haberi olmadığını, öğrendikten sonra kızının ihtiyaçlarını karşıladığını açıkladı. Zahide’nin hayret veren hikayesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelmeye devam edecek.