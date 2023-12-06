Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kaybolan Zahide bulundu

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kaybolan Zahide bulundu

        Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Zahide'nin inanılmaz hikayesi ekranlara geldi. 19 yaşındaki kayıp Zahide bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolan Zahide'yi Didem Arslan Yılmaz buldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep’te kaybolan Zahide, 17 yaşında kaçarak Mehmet ile dini nikah kıydı. İlişkisinde anlaşmazlıklar yaşayan Zahide, ailesinin evine döndü ve orada doğum yaptı. Tüm yaşadığı zorluklara rağmen şu anda 1,5 yaşında olan kızı Almila’yı ailesine bırakarak Mehmet’in yanına dönen Zahide’nin babası Mehmet Ali Ağırman, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu. Baba Mehmet, 19 yaşındaki kızının bulunmasını ve Mehmet’ten kurtulup, çocuğuna bakmasını istedi.

        ÇOCUĞUNU AİLESİNE BIRAKIP KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

        Vazgeçme ekibi Gaziantep’te Zahide’ye ulaştı. Canlı yayına bağlanan Zahide, üç gün önce Mehmet’in kendisi ile yeniden yuva kurma vaadine inandığını ve ona güvenerek çocuğunu ailesine bırakıp kaçtığını söyledi. Zahide’nin dini nikahlı eşinin annesi ise Zahide’yi yalanladı. Zahide’nin iyi bir gelin olmadığını, sürekli evden kaçtığını, oğlu Mehmet’i aldattığını, oğluna şiddet uyguladığını hatta torunu Almila’nın oğlundan olup olmadığını bilmediğini, kimin çocuğu olduğunun şüpheli olduğunu iddia etti.

        RESMİ NİKAH VAADİNDE BULUNUP KAYIPLARA KARIŞTI

        Zahide’nin sevgilisi Mehmet ise Zahide’yi istemediğini, sürekli kendisini başka erkeklerle aldattığını ve etrafa çok miktarda borçlandığını söyledi. Zahide, Mehmet’in kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını, hayatını mahvettiğini iddia etti. Mehmet’in kendisine resmi nikah vaadinde bulunup sonrasında otogarda bıraktığını ve kendisini terk ettiğini söyledi.

        Mehmet, Zahide’nin iddialarını yalanladı. Kendisinden 100 bin lira istediğini, sürekli pahalı istekleri olduğunu ve kızının doğumundan haberi olmadığını, öğrendikten sonra kızının ihtiyaçlarını karşıladığını açıkladı. Zahide’nin hayret veren hikayesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        #Zahide Ağırman
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz