Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kayıp olan bir genç kız daha bulundu - Güncel haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kayıp olan bir genç kız daha bulundu - Güncel haberler

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kayıp olan bir genç kız daha bulundu Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kaybolan kişilerin bulunmasına bir yenisi daha eklendi

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir kayıp daha bulundu. 24 Ocak’tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Rojbin’in annesi Mevlüde Elif D., Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Elif D. kızının sosyal medyada bulduğu bir dönercide garson olarak işe başladığını söylemiş, iş arkadaşlarının kızını alıkoyduğunu iddia etmişti.

ROJBİN TELEFONLA PROGRAMA BAĞLANDI

Vazgeçme ekibi, genç kızın çalıştığı yere gitti. Anne Elif çalışanlarla tartıştı. Dönercideki Mehmet adındaki kişinin kızına para verdiğini ve kaçması için yardım ettiğini söyledi. Program sırasında Elif, kızının bulunması için gözyaşları dökerken Rojbin telefona bağlandı. O anda stüdyoda heyecanlı dakikalar yaşandı. Genç kız annesine ve üvey babasına suçlamalarda bulundu. Kendisinin şiddet gördüğünü, evde huzursuz olduğunu, şu anda işyerinde birlikte çalıştığı bir kadının yanında olduğunu söyledi. O kadının annesinden daha iyi olduğunu açıkladı.

VAZGEÇME EKİBİ ROJBİN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Elif, kendisi ve eşi hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve stüdyoya gelmesini istedi. Didem Arslan Yılmaz, 14 yaşındaki bir genç kızın yanında olduğu kişilerin de suç işlediğini ekranlar önünden duyurdu ve Vazgeçme ekibi Rojbin’i almak için harekete geçti. Anne ve kızın yüzleşmesi, Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.