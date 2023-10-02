Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında olay açıklamalar: Artık konuşacağım!

Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te heyecanla beklenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de, 29 Nisan’da Manisa Kınık’daki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür’ün şüpheli ölümünün izi sürülmeye devam ediyor.

Öldükten sonra; İsmail’in telefonunu Faruk’un aldığını itiraf eden Seher’in sözleriyle ile yer yerinden oynamış, yayınlarımız sonucu Faruk ve Taner hafta sonu gözaltına alınmıştı.

Hedefteki iki isim, serbest bırakılsa da Didem Arslan Yılmaz işin peşini bırakmadı. Faruk’un çelişkili ifadeleri mercek altına alınırken, Seher stüdyoda açıklamalarını sürdürdü.

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İsmail tarafından ormanlık alanda tacize uğradığını saklaması gerektiğini; Faruk’un yönlendirmesiyle söylemediğini itiraf etti.

Faruk’un, “Olay günü temiz kıyafetleri benden Seher istedi” ifadelerini de yalanladı. “Karısından kendisi istedi” dedi.

Faruk’un ambulansa yaklaşmadığı ve gözaltına alınırken telefonu almadığı sözleri de Seher tarafından yalanlandı. Seher artık her şeyi anlatacağını söyledi. Önemli açıklamalarda bulunacağının da sinyalini veren Seher, Faruk’a olan vefa borcunu artık önemsemediğini ifade etti. Canlı yayına bağlanan Seher’in babası Nurullah Bey de kızına her şeyi anlatması için destek verdi.

Seher’in, İsmail’in şüpheli ölümüne ışık tutacak önemli açıklamaları yarın Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de…