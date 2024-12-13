Didem Arslan Yılmaz, Melike'nin alıkonulduğu evi buldu

Fatma Hanım'ın evlat yakarışları bugün de devam etti. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi bugün Melike’nin daha küçük yaşta cinsel istismar ve fiziksel şiddete maruz kaldığı, 53 gün alıkonulduğu eve giderek canlı bağlantı yaptı.

SÜRPRİZ TANIK ÜMİTLENDİRDİ

‌Programın ilerleyen dakikalarında Didem Arslan Yılmaz şoke eden ihbarı açıkladı. Sürpriz tanık Melike’yi 2016 yılında Ankara’da bir kulüpte gördüğünü ve babasına çok benzediğini açıkladı. Bu ihbarın ardından Melike’nin babası da yayına bağlanırken birlikte heyecanlandılar. Melike’nin babası “13 yılda 130 sene yaşlandım” sözleriyle duygulandırdı.