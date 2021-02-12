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Her şey sahte gelin Melisay’ın annesi Dilek Köse’nin 6 Ocak’ta Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’ye başvurmasıyla başladı. Acılı anne Dilek Köse, kızının evlilik çetesinin elinde zorla tutulduğunu iddia etti. "Damatlar gerçek, kızım sahte." dedi ve Melisay’ı eve dönmeye çağırdı. Sahte gelin Melisay, hakkındaki suçlamalara dayanamadı. Tüm Türkiye’nin önünde annesi ve mağdurlarla yüzleşti. Şaşırtıcı itirafların ardı arkası kesilmedi. Önce sahte gelin Melisay’ın eski sevgilisi ve imam nikahlı eşi Emirhan, ardından sahte gelin Hülya Söyler gözaltına alındı.



TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI



Olayların başlangıcından tam 38 gün sonra, 12 Şubat’ta emniyet güçleri tarafından büyük operasyon başlatıldı. Önce sabah saatlerinde sahte gelinleri yönetmekle suçlanan isim Derya Akkuş gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri eşliğinde Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri Derya Akkuş’u suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma ve nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına aldı.



Günlerce suçlanan, haklarında pek çok kanıt bulunan evlilik çetesinin en önemli isimlerine büyük operasyon düzenlendi. Rıdvan Kızılaslan, Meltem Kızılaslan, Zeynep Kızılaslan, Nuriye Kızılaslan nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Stüdyoda yüzleşmeye gelen sahte gelin Melisay’ın sevgilisi Emrah Kızılaslan da gözaltına alındı. Sahte gelin Melisay stüdyoda büyük şok yaşadı.



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SAHTE GELİN MELİSAY HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ



Sahte gelin Melisay, 38 günün sonunda bildiği tüm gerçekleri Didem Arslan Yılmaz'a itiraf etti. İtirafın ardından sahte gelin Melisay, Ağrı ve İstanbul Organize ve Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.







SAHTE GELİN MELİSAY 38 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI İZLİMEK İÇİN TIKLAYIN