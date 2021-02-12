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Didem Arslan Yılmaz, sahte gelin çetesini çökertti

Türkiye günlerce ekrana kilitlendi, herkes “sahte gelinleri” konuştu. Sahte gelinler Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü!

Didem Arslan Yılmaz, sahte gelin çetesini çökertti
HABERTURK.COM

Her şey sahte gelin Melisay’ın annesi Dilek Köse’nin 6 Ocak’ta Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’ye başvurmasıyla başladı. Acılı anne Dilek Köse, kızının evlilik çetesinin elinde zorla tutulduğunu iddia etti. "Damatlar gerçek, kızım sahte." dedi ve Melisay’ı eve dönmeye çağırdı. Sahte gelin Melisay, hakkındaki suçlamalara dayanamadı. Tüm Türkiye’nin önünde annesi ve mağdurlarla yüzleşti. Şaşırtıcı itirafların ardı arkası kesilmedi. Önce sahte gelin Melisay’ın eski sevgilisi ve imam nikahlı eşi Emirhan, ardından sahte gelin Hülya Söyler gözaltına alındı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR YAPILDI

Olayların başlangıcından tam 38 gün sonra, 12 Şubat’ta emniyet güçleri tarafından büyük operasyon başlatıldı. Önce sabah saatlerinde sahte gelinleri yönetmekle suçlanan isim Derya Akkuş gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri eşliğinde Ağrı Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri Derya Akkuş’u suç işlemek amacıyla örgüt oluşturma ve nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına aldı.

Günlerce suçlanan, haklarında pek çok kanıt bulunan evlilik çetesinin en önemli isimlerine büyük operasyon düzenlendi. Rıdvan Kızılaslan, Meltem Kızılaslan, Zeynep Kızılaslan, Nuriye Kızılaslan nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Stüdyoda yüzleşmeye gelen sahte gelin Melisay’ın sevgilisi Emrah Kızılaslan da gözaltına alındı. Sahte gelin Melisay stüdyoda büyük şok yaşadı.


BÜYÜK SAHTE GELİN OPERASYONU YAPILDI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAHTE GELİN MELİSAY HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sahte gelin Melisay, 38 günün sonunda bildiği tüm gerçekleri Didem Arslan Yılmaz'a itiraf etti. İtirafın ardından sahte gelin Melisay, Ağrı ve İstanbul Organize ve Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.




Programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz, ilk günden itibaren büyük bir titizlikle çalıştı. Sahte gelinleri ve çetedeki isimleri tek tek ortaya çıkardı. Türkiye'nin 45 ilinden toplam 9 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan sahte gelin çetesine dair tüm gerçekler, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programında öğrenildi. Gerçeklerin ortaya çıktığı yayınların ardından emniyet güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin dört bir yanında sahte gelin çetesine eş zamanlı operasyonlar yapıldı.


SAHTE GELİN MELİSAY 38 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI İZLİMEK İÇİN TIKLAYIN

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