Didem Arslan Yılmaz savcılığa seslendi

İki gün programa bağlanıp hakkındaki iddialara cevap veren Coşkun, dün stüdyoya gelmişti. Coşkun bugünse canlı yayına katılmayı tercih etmedi. Çifti boşanmaları için uzlaştıran Didem Arslan Yılmaz bu durum karşısında çok sinirlendi.

COŞKUN OTELDEN KAÇTI, ADLİYEYE GİTMEDİ

Eşi Coşkun’un adliyeye gelmemesine isyan eden İlknur, Coşkun’un asıl niyetini gözler önüne serdi. İlknur, Coşkun’un kendisiyle çekişmeli bir şekilde boşanmak istediğini, yalancı şahitlerle davayı kazanmayı amaçladığını dile getirdi. Canlı yayına bağlanan Coşkun verdiği cevaplarla da hakkındaki iddiaları doğrulamış oldu. Didem Arslan Yılmaz da bunun üzerine Coşkun’un mafyavari paylaşımlarını yayınlayıp savcılığa seslendi.