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Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme: Nazar'ın kan donduran hikayesi!

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme'nin 512. Bölümünde; Nazar'ın yardım çığlığını Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi duydu.

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme: Nazar'ın kan donduran hikayesi!

19 yaşındaki Nazar, Balıkesirli Atakan tarafından istismar edildiğini, çıplak fotoğraflarını çekip yayınladığını söyledi. Nazar'ın hikayesi kan dondurdu.

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