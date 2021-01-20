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ürkiye günlerdir, Show TV’de ekranlara gelen 'Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME' programındaki sahte gelini konuşuyor. Antalya’da yaşayan Dilek Köse, 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun’un 4 sene önce evlilik çetesine katıldığını ve insanları evlenme vaadiyle dolandırdığını söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istemişti.

CANLI YAYINDA EMİRHAN'LA YÜZLEŞİNCE

Canlı yayına katılan Melisay hem suçunu itiraf etmiş hem de eski eşi Emirhan Arslan’ın kendisini evlilik çetesine soktuğunu açıklamıştı. Evlilik vaadiyle dolandırdığı mağdurlardan aldığı altınlara eski eşi Emirhan’ın el koyduğunu söyleyen genç kadın, canlı yayında Emirhan ile yüzleşti.

EMİRHAN STÜDYODA GÖZALTINA ALINDI

Şaşkınlıkla izlenen açıklamaların ardından stüdyoya gelen eski eş Emirhan tüm iddiaları reddetti.

Stüdyodaki konukların dışında canlı yayına telefonla bağlanan mağdurlar da Emirhan’ı teşhis ederken canlı yayında şok bir gelişme yaşandı.

BAMBAŞKA BİR SUÇLAMAYLA KARŞILAŞTI

Küçükçekmece Emniyet ekipleri Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programının stüdyosuna gelerek sahte gelin Melisay’ın eski eşi Emirhan’ı canlı yayında gözaltına aldı. Emirhan’ın sahte gelin çetesinden gözaltına alındığı düşünülürken bambaşka bir suçlama ile karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

EMNİYET EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

2020 yılında 12 yaşında olan bir kız çocuğuna Yalova’da cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve ekrandan teşhis edilen Emirhan Arslan, Küçükçekmece Emniyeti görevlileri tarafından Yalova’dan gelen emniyet ekiplerine teslim edildi.