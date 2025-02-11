Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de iki büyük gelişme
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün iki büyük gelişme yaşandı
Geçtiğimiz gün programda yer alan kayıp Müslüm konusuydu. Ailesi Müslüm’ün hayatından endişe ediyordu. Didem Arslan Yılmaz bugün canlı yayında Müslüm’ün cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Müslüm’ün cansız bedeni Esentepe Mahallesi Hazal Sokak’ta bulundu.
KAYIP SİBEL’DEN HABER GELDİ!
Didem Arslan Yılmaz, kayıp Sibel’le ilgili gelişmeyi de canlı yayında duyurdu. Sibel’in tutuklandığını dile getirdi. Didem Arslan Yılmaz, Sibel’in evrakta sahtecilik yaptığını ifade etti.