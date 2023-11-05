Didem Soydan asansör pozuyla dikkat çekti! Ünlü modele beğeni yağdı!
Türkiye'nin dünyaya açılan modellerinden biri olan Didem Soydan, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı model son olarak asansörde verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.
Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan Didem Soydan son olarak asansörde verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü modele takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
731 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından asansörün aynasından çektiği pozlarını yayınlayan ünlü modele, kısa sürede 12 binden fazla beğeni geldi.
Çoğu zaman takipçilerinden gelen yorumlara yanıt veren Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Didem Hanım, güzel bir sinema filminde oynamak size çok yakışır diye düşünüyorum. Aksiyon, gerilim, korku filmleri gibi. Bu arada her zamanki gibi çok güzelsiniz" mesajına da kayıtsız kalamadı.
Soydan gelen yoruma şu cevabı verdi: "Oyunculuk yeteneğim yok. İnsanlar yeteri kadar kötüsüne maruz kalıyor zaten, ben işimde iyi olmaya çalışıyorum. Çok sevgiler.”
İşte Didem Soydan'ın son pozları...