Didem Soydan'dan evlilik ve çocuk açıklaması

Didem Soydan, yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarına sevgilisi ile çektirdiği fotoğrafla yanıt veren Didem Soydan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Didem Soydan, "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün 'Sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan’ dediler. Ben de 'Ee anne babasız nasıl büyüyecek?' karşılığını verdim. Onlar da 'Siz nasıl büyüdünüz, biz bakarız' dedi" ifadelerini kullandı.

Dik başlılığını annesinden aldığını söyleyen Didem Soydan, Twitter hesabını silmenin onu çok rahatlattığını söyledi.

Öte yandan Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.