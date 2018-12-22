Didem Soydan dünyanın en sıra dışı oynunu oynadı

Manken Didem Soydan, önceki akşam Nişantaşı'nda bir otelde, sanat dünyası ve sosyal medyanın ünlülerini bir araya toplayarak, dünyanın en sıra dışı, en eğlenceli ve en interaktif oyunu olan 'Pub Story' oynadı