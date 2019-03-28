Didem Soydan: Hayatı her alanda cesur yaşıyorum

Bir cips markasının lansmanı Gonca Vuslateri ve Didem Soydan ev sahipliğinde “Doğruluk mu, cesaret mi?” temalı bir etkinlik ile gerçekleştirildi. Gecede Gonca Vuslateri “Doğruluk elçisi” olurken, Didem Soydan ise “Cesaret elçisi” oldu. Soydan, “Türkiye’de cesur kadın kavramına karşılık geldiğim için gurur duyuyorum. Cesaretin çok önemli olduğuna inanıyorum ve hayatı mümkün olduğunca her alanda cesur yaşıyorum" dedi