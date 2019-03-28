Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir cips markasının lansmanı Gonca Vuslateri ve Didem Soydan ev sahipliğinde “Doğruluk mu, cesaret mi?” temalı bir etkinlik ile gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan partide Öykü Çelik, Kemal Doğulu, Hazal Filiz Küçükköse, Mert Öğüt gibi isimler bir araya geldi.
“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyununda cesaret elçisi olan Didem Soydan, “Türkiye’de cesur kadın kavramına karşılık geldiğim için gurur duyuyorum. Cesaretin çok önemli olduğuna inanıyorum ve hayatı mümkün olduğunca her alanda cesur yaşıyorum" dedi.
Gonca Vuslateri ise, "Ben doğruluk elçisiyim, herhangi bir soru sorduğunuzda mecburen doğru cevabı vermek zorundayım. İnsanlar beni dobralığımla bilir, tanır… Gerçekler acıdır, hiçbir zaman gerçeklerden kaçmadım. Tanıyanlar çok iyi bilir, dilimin kemiği de yoktur” ifadelerini kullandı.
Giydiği cesur elbisesiyle göz kamaştıran Gonca Vuslateri, elbisesi ile ilgili, “Üzerimde bu gördüğünüz normalde modacı arkadaşımın vitrininde yer alan bir çantaydı. Rengini beğenmeden dolayı çantayı kesip, biçerek bana pastaya çevirdi” şeklinde konuştu.
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