Didem Soydan'ın paylaşımı olay oldu

Giriş: 30.01.2019 - 15:19 | Güncelleme:  

Sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla olay olan Didem Soydan son olarak yaptığı peruklu paylaşımıyla beğeni topladı

  • 1Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    1|19

    Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. 

  • 2Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    2|19

    Soydan'ın son olarak yaptığı paylaşımında kıvırcık bir peruk taktığı görüldü. 

  • 3Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    3|19

    Ünlü modelin yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden beğeni yağdı.

  • 4Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    4|19
  • 5Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    5|19
  • 6Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    6|19
  • 7Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    7|19
  • 8Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    8|19
  • 9Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    9|19
  • 10Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    10|19
  • 11Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    11|19
  • 12Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    12|19
  • 13Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    13|19
  • 14Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    14|19
  • 15Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    15|19
  • 16Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    16|19
  • 17Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    17|19
  • 18Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    18|19
  • 19Didem Soydan'ın son paylaşımına beğeni yağdı - Magazin haberleri
    19|19

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0