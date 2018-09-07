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SOSYAL MEDYAYI SALLAMIŞTI

Daha önce bir partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntüler yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenmişti. Soydan'ın videosu kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı.