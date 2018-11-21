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'BEN OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM'

Soydan takipçisine şu yanıtı verdi:

"Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur.