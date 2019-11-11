Manken Didem Soydan, ünlü şarkıcı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yaşadığı aşkla gündem olmuş ancak çift bir süre sonra ayrılma kararı almıştı.

Yaşamının büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren ünlü manken Didem Soydan, son olarak sosyal medya hesabında metroda yolculuk yaptığı esnada bir çiftin fotoğrafını çekip yüzlerine emoji koyarak altına paylaştı.

Soydan, paylaşımına "Çiçek mi aldın yoksa kurbanlığın bacağını kıza mı ayırdın getirdin inan anlamadım ama olsun kadınlar çiçektir ve çiçekler su ister'' notunu ekledi.

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile adından söz ettiren Soydan, son olarak geçtiğimiz haftalarda üstsüz fotoğrafla kısa sürede binlerce beğeni almıştı.