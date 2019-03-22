9 | 15

Sizlerden aldığımız tazminatlar, köy okullarına kitap,kalem, bot, mont ve diğer ihtiyaçlar olarak geri dönüyor. Veya ihtiyacı olan bir öğrencinin bursu karşılanıyor. Ya da hasta bir bebeğe ilaç oluyor. Bir kişi bile bir insanla nasıl konuşulacağını öğrense ve bu davalar sayesinde ödediği tazminat ile birinin çorbasına katkı olsa bir taşla iki kuş vurmuş olurum.