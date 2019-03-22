Manken Didem Soydan, kendisine sosyal medyada üzerinden hakaret eden kullanıcısına dava açmıştı.
Soydan, takipçisinin kendisine attığı özür mesajını Twitter hesabından paylaştı. İşte o mesaj:
"Didem hanım merhabalar; Size attığım bir Tweet'ten dolayı beni mahkemeye vermişsiniz, öncelikle bu konu için sizden özür dilerim. Kendimi tanıtayım; ben ... mühendisliği 1. Sınıf öğrencisiyim. 19 yaşındayım ve seneye Avrupa'ya Erasmus'a gidebilme durumum var. Bu yüzden bu olayın sicilime işlemesini istemem.
Lütfen yaptığım aptallığı gençliğime bağışlayın ve beni affedin bir anlık gaflete düştüm. Sizden defalarca özür dilerim. En yakın zamanda çiçek alıp yanınıza gelip sizden özür dilemek istiyorum. Ne olur affedin beni yaşıma bağışlayın kendime iyi bir gelecek kurmak istiyorum, karşıma böyle bir sicil işlenmesini istemiyorum.
Defalarca özür dilerim size karşı çıkabilecek ne gücüm, ne de maddi durumum var. Lütfen affedin beni.
Zaten yazdığım tweet'teki hatayı fark edip birkaç saat içerisinde sildim yemin ederim bunun için. En kısa zamanda dönmeniz dileğiyle.
"SİZDEN ALDIĞIM TAZMİNATLAR..."
Soydan, daha sonra konuyla ilgili yine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Sosyal medya, tanımadığınız, vakit geçirmediğiniz insanlara "eleştiri" adı altında dilediğiniz kabalıkta yazma yeri(!) Ben bu kısmı mükemmel bir olaya dönüştürdüm. Hani "onca işinin arasında ne de olsa uğraşmaz" diye düşünerek attığınız hakaret ve ima dolu Tweet'leriniz var ya her birini "çöpü geri dönüştürmek" mantığı ile dava ediyorum. Bunu onca işimin arasında ben değil avukatım yapıyor.
Sizlerden aldığımız tazminatlar, köy okullarına kitap,kalem, bot, mont ve diğer ihtiyaçlar olarak geri dönüyor. Veya ihtiyacı olan bir öğrencinin bursu karşılanıyor. Ya da hasta bir bebeğe ilaç oluyor. Bir kişi bile bir insanla nasıl konuşulacağını öğrense ve bu davalar sayesinde ödediği tazminat ile birinin çorbasına katkı olsa bir taşla iki kuş vurmuş olurum.
Günün sonunda kıssadan hisse; ağzınızı toplamayı ya öğreneceksiniz ya öğreneceksiniz. Gizli hesaplarınız, sizi ve Tweet'i nereden attığınızı bulmamıza engel değil"
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