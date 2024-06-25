Didier Deschamps: Zorlu ve sağlam bir grupta yer aldık!

EURO 2024'te grubunu ikinci bitiren Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps maçla ilgili, "Hiç hayal kırıklığına uğramadım. Elbette zirveyi istiyorduk ama kalecileri Skorupski mükemmeldi. Çok sayıda kurtarış yaptı ve biz de bundan en iyi şekilde yararlanamadık. İlk yarıda beş şansımız vardı değerlendiremedik.'' dedi.

Fransa'nın bulunduğu durum hakkında yorum yapan Deschamps, "Ölü bir atı kırbaçlamayacağım. Takım bir arada, şans yaratıyorlar. Gol alamadığımız gerçeği performansımızı sınırlıyor ama sonuçta son 16'ya kaldık ve bakın gerçekten zorlu bir gruptaydık. Şimdi biraz dinleneceğiz ve umarım siz gazeteciler de biraz dinlenirsiniz.'' ifadelerini kullandı.