Didim Belediye Başkanı Atabay ve avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradı

AA

Didim Marina'da bulunan bir restorana sopalarla gelen bir grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırdı.

Saldırganlar, garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukat Bulut, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Atabay ile avukatının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar illegal işlere pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla bugün saat 16.30'da Didim Belediyesi önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.