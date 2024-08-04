Didim'de atık sularını denize deşarj eden işletmeye para cezası

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze bağlı denetim ekiplerimizin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi’nde bulunan bir

otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiği tespit edilmiştir. pic.twitter.com/xpIorXQDSD — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 4, 2024

Açıklamada, "Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesilmiştir. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.