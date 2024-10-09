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        Haberler Gündem Güncel Didim'de "engelleri" aşan spor kampı | Son dakika haberleri

        Didim'de "engelleri" aşan spor kampı: Türkiye'nin dört bir yanından geldiler

        Engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında düzenlenen kamp, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlendi. "Engelleri aşan bir proje" sloganıyla düzenlenen projenin amacını anlatan Proje Koordinatörü Ali Osman Yağmurlu, "RESPECT ile gençlerimize sadece spor yaptırmıyoruz, onlara umut ve güç veriyoruz. Her katılımcımızın hayatına dokunmak, onları desteklemek ve toplumda hak ettikleri yeri almalarına yardımcı olmak en büyük motivasyonumuz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:26
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        Didim'de "engelleri" aşan spor kampı
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        Engelli bireyleri sporla topluma kazandırmayı hedefleyen "RESPECT Projesi" kapsamında düzenlenen kamp, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlendi.

        Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun koordinesinde gerçekleştirilen kampta, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler farklı spor branşlarıyla tanıştı, sosyal etkinliklere katıldı.

        "Engelleri aşan bir proje" sloganıyla düzenlenen RESPECT Projesi'nin amacı hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Ali Osman Yağmurlu, "RESPECT ile gençlerimize sadece spor yaptırmıyoruz, onlara umut ve güç veriyoruz. Her katılımcımızın hayatına dokunmak, onları desteklemek ve toplumda hak ettikleri yeri almalarına yardımcı olmak en büyük motivasyonumuz" ifadelerini kullandı.

        Proje sayesinde farklı kökenlerden ve yeteneklerden gençlerin bir araya geldiğini vurgulayan Yağmurlu, "Gençler birlikte çalışarak hoşgörü ve saygı kültürünü geliştiriyor. Her bireyin katkı sunabileceği bir spor ortamı yaratmak, engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlamak ve onları topluma entegre etmek RESPECT Projesi’nin temel amaçları arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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