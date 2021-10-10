Güvenlik kameraları 100 saat incelendi 0:00 / 0:00

Olay, 5 Ekim saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran işletmeciliği yapan Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde tabancadan çıkan 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görmez'in telefon görüşmelerini de araştıran polis, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 ayrı mahallede operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve av tüfeğine ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Çevrede elde edilen kamera görüntüleri ise kurulan özel ekip tarafından 100 saat incelendi.

BAĞLANTILI CİNAYET

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın 27 Mayıs'ta Murat Görmez'in kavga ettiği ve 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yusuf Bulgan cinayetiyle bağlantılı olduğunu belirledi. Sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Abdulkadir Görmez'in, Yusuf Bulgan'ı bıçaklayarak öldüren ve cezaevinde olan Murat Görmez'in amcası olduğu öğrenildi.

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri 4 gün sürdüğü belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7 saatlik ifadesinin ardından olay anında birlikte olduğu tespit edilen Etem Bulgan, Adem Bulgan, Abdulselam Bulgan ve Osman Bulgan cinayeti işledikleri iddiasıyla tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.